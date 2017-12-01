Пострадали ли граждане Молдовы при пожаре в Германии

Внешнеполитическое ведомство Молдовы опубликовало контактные данные, где можно узнать, пострадали ли граждане страны при пожаре в Германии

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы проверяет появившиеся в румынских СМИ данные о том, что при пожаре в немецком Бергкамене могли пострадать граждане Молдовы.

Ранее СМИ сообщили, что при пожаре в многоквартирном доме, где проживали 45 человек, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия пострадали 33 жильца. Семеро из них – в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло в ночь на пятницу. Полиция полагает, что это был поджог, так как в коридоре дома загорелись автомобильные покрышки. В результате людей пришлось спасать с крыши дома при помощи лестниц.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции отреагировало на появившуюся в прессе информацию, согласно которой в загоревшемся доме в Бергкамене проживали и граждане Молдовы. Посольство Молдовы в Германии держит связь с властями, чтобы установить, пострадали ли граждане Молдовы", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В случае необходимости, граждане нашей страны могут обратиться за помощью в посольство, позвонив по телефону горячей линии +49 17645813159.