Преступный Кишинев в экшн-видео: в столице произошли новые задержания

Как в Кишиневе задержаны члены преступной организации, которые держали в страхе пол столицы

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Как в экшн-боевике: в Кишиневе средь бела дня задержали троих членов преступной группировки "Патрон".

Как сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, под подозрение попали трое мужчин в возрасте 33 и 47 лет. Они подозреваются в шантаже и мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее двое из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходе расследования установлено, что в конце 2015 года и до настоящего времени подозреваемые, злоупотребляя доверием и путем обмана, под предлогом возврата денег получили и присвоили от некого человека сумму в 40 тысяч евро.

Затем они путем шантажа и под различными предлогами получили и присвоили от своей жертвы миллион 350 тысяч леев. Установлено, что подозреваемые также совершили и другие особо тяжкие преступления против еще нескольких человек.

На данный момент двое из задержанных помещены по арест на 72 часа, еще один находится на свободе. Если их вина будет доказана, то им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.