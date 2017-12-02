Домушник-рецидивист из Молдовы задержан в Казахстане - в этой стране он, по мнению полиции, совершил ряд краж

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Гражданин Молдовы 50 лет задержан в Казахстане по подозрению в совершении серии краж в Алматинский области.

По данным полиции Казахстана, задержанный совершил 10 квартирных краж в Карасайском районе Алматинской области — в городе Каскелене и дачных массивах его пригорода.

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"Специализировался он в основном на мелких кражах". Брал все, что попадется под руку, не брезговал даже старой одеждой. В целом сейчас устанавливается общий ущерб от содеянных правонарушений. Работа идет в тесном сотрудничестве с миграционной полиции. Сотрудники выясняют, где и каким образом он потерял личные документы, привлекался ли он к какой-либо ответственности у себя на Родине", — сообщил журналистам официальный представитель областного Департамента внутренних дел Казахстана Кобейхан Нурахмет.

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В своих показаниях задержанный указал, что на родине у него имеется семья.

В настоящее время показания мужчину проверяют по всем базам данных с целью установить его личность, а также — его причастность к другим аналогичным преступлениям.