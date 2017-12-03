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Полный список служб такси Кишинева

Видеофакт: как в Кишиневе некоторые таксисты курят "траву" на работе

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Есть ли в Кишиневе среди таксистов наркоманы: что ответила полиция

 На видео, которое опубликовала кишиневская полиция, запечатлено задержание на Буюканах двух молодых людей 21 и 22 лет, употреблявших наркотики прямо на улице.

Оба наркомана решили "употребить" прямо во дворе жилого дома. При них нашли сухое вещество растительного происхождения, предположительно коноплю.

Еще двоих, 21 и 25 лет, задержали на Рышкановке. Они сидели в машине, принадлежащей одной из местных служб такси, и были в состоянии наркотического опьянения. При них также была найдена предположительно марихуана.

А на Ботанике еще один таксист, мужчина 30 лет, был пойман, как говорится, с поличным. Разновидность обнаруженных при нем наркотиков не уточняется.

Всем задержанным грозит до пяти лет тюрьмы или до 21 тысячи леев штрафа.

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