Дожили: таксисты в Кишиневе за проезд требуют интим

Кошмарная история в Кишиневе: как таксист потребовал у клиентки вместо денег расплатиться с ним за услуги интимом

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Вопиющий случай произошел в Кишиневе на днях: водитель такси потребовал, чтобы пассажирка рассчиталась с ним интимом за заранее оплаченную поездку. Об этом в соцсети Facebook написал брат пострадавшей Владимир Руссу.

"Моей сестре вызвали такси после корпоратива. По району. Рассчитавшись сразу же, машина с сестрой уехала по адресу. Подъехав во двор к пункту назначения, таксист начал приставать", — отметил Руссу, подчеркнув, что водитель потребовал оказать ему сексуальные услуги.

По словам родственника пострадавшей, девушка бросила водителю в лицо деньги и выбежала из машины.

"Слезы, паника дома. Естественно сразу же позвонили в службу поддержки, где обещали уволить таксиста. Далее подумаем, писать ли в полицию заявление", — добавил он.

Это не первый подобный случай. Примеров, что некоторые водители такси распускают руки хватает.

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