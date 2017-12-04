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Как восстановить памятник Пушкину в Фалештах

© Sputnik/ Sergei Pyatakov
Происшествия
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Как восстановить памятник Пушкину в Фалештах - нигде не осталось никаких материалов, которые могли бы помочь в реконструкции монумента

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Все культурное сообщество Молдовы потряс факт осквернения памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Фалештах, в центральном городском парке. Вандалы сломали верхнюю часть памятника — голову и плечи.

Репродукция предполагаемого портрета Абрама Петровича Ганнибала
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Ищет полиция

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат, по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 288, "Вандализм", УК РМ. Полиция предпринимает действия по идентификации злоумышленников. У сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки.

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Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

Абрам Петрович Ганнибал
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То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.

Все на восстановление

В то же время возникает вопрос, кто, а, главное, за чьи средства восстановит монумент. И сколько понадобится на реконструкцию этой местной достопримечательности?

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Тем не менее, общественность города и района, а также преподаватели фалештского лицея имени Пушкина уверены, что монумент великому поэту будет восстановлен.

"Памятник имеет особое значение, и место это для лицеистов — особой значимости. Мало сказать, что мы возмущены, — просто потрясены! Множество школьных мероприятий проходило у этого памятника — по мемориальным датам поэта, в Дни славянской письменности и культуры, в другие праздники. У нас давняя традиция — в день, когда проводится выпускной бал, 12-классники приходят к монументу и возлагают цветы к его подножию", — сообщила председатель Русской общины Фалешт, преподаватель местного лицея имени Пушкина Марина Жунку.

Репродукция предполагаемого портрета Абрама Петровича Ганнибала
© Sputnik/ Николай Пашин
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Как сообщает газета "Русское слово", после этого вопиющего случая в лицее состоялись беседы с учащимися практически всех классов, и ребята в один голос, так же, как их родители, заявляют о том, что памятник должен быть восстановлен. Все готовы принять посильное участие в сборе средств на эти цели. Конечно, и весь педагогический коллектив, а это почти полсотни человек, настроен так же.

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Но трудность, как считают многие местные активисты, состоит не только в поиске средств на реконструкцию, так как памятник находится на балансе местного районного совета. Проблема в том, чтобы сделать так, как было прежде. Но в архивах не сохранилось ни гипсовых слепков, ни рисунков, ни чертежей памятника Пушкину в Фалештах. Неизвестно даже, есть ли хорошие фотографии, в разных проекциях, по которым, используя компьютерные технологии, можно создать объемную модель головы скульптуры.

Царскосельский лицей в г.Пушкин
© Sputnik/ Сергей Лидов
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Кто автор?

Не осталось никаких следов создания памятника и в кишиневском Доме-музее Пушкина. Неизвестно, кто является скульптором и архитектором памятника в Фалештах, оригинал это или копия какого-то существующего. По крайней мере, ни один из памятников поэту, установленных в Молдове, — а таковых девять, — не повторяет фалештский. Известно только, что открыт он был в 1957 году, к 120-летию со дня гибели Александра Сергеевича.

По данным "Русского слова", есть предположение, что его авторство может принадлежать знаменитому уроженцу Фалешт (по другим сведениях — села Старый Албинец ныне Фалештского района) Лазарю Дубиновскому. Он, кстати, в 1979 году был на открытии местного музея, подарил ему 13 своих работ, которые сейчас составляют отдельную экспозицию. Но творчество скульптора хорошо изучено, и свидетельств его авторства данного памятника нет, так что версию можно считать несостоятельной.

Общественность осудила

Напомним, что Посольство России в Молдове осудило факт осквернения памятника Пушкину в Фалештах, выразив свое недоумение по этому поводу.

Цвик Рита Борисовна
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители, хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более что осквернение монумента Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Дмитрию Кантемиру", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

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С заявлением выступил и Координационный совет российских соотечественников в Молдове. В тексте заявления, в частности, говорится:

"Российские соотечественники, проживающие в Молдове, деятели науки и культуры, литературы и образования, представители СМИ и общественности выражают крайнюю озабоченность и возмущение недавним надругательством над памятником великому русскому поэту А. С. Пушкину. Монумент является одним из олицетворений многовековой дружбы культурных и языковых связей молдавского и русского народов. В то время как в России возводятся бюсты и памятники молдавским деятелям культуры — господарю Молдавии Дмитрию Кантемиру и молдавскому и российскому поэту Антиоху Кантемиру, — много сделавшим для становления русской и молдавской культур, современного молдавского языка, в Молдове ещё находятся силы, стремящиеся разорвать эти культурные и исторические братские узы между нашими народами, благодаря которым состоялось суверенное, независимое молдавское государство".

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