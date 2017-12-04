Фекалии у офиса ЛДПМ: кого посадили в тюрьму

Вынесен приговор тем, кто вылил более трех тонн фекалий у офиса Либерально-демократической партии Молдовы

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева изменила приговор двум кишиневцам, которые вылили фекалии у офиса Либерально-демократической партии Молдовы. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура страны.

Инцидент произошел 11 октября 2015 года рано утром. Двое молодых людей разгрузили содержимое ассенизаторской машины у офиса ЛДПМ. Позже появилась информация, что таким образом были вылиты 3,5 тонны биологических отходов. Подозреваемые же скрылись.

Их удалось позже задержать. Это жители Кишинева 1974 и 1982 годов рождения.

В начале 2017 года суд столичного сектора Буюканы решил не заключать их в тюрьму за хулиганство. Прокуроры этот вердикт опротестовали, а Апелляционная палата приговорила их к 3 годам лишения свободы.

Однако и это решение еще можно оспорить в Высшей судебной палате.