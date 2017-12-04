Жестокое ограбление в Бричанах – на женщину наставили пистолет

Жестокое ограбление – женщине приставили к голове пистолет и вынесли из ее дома все самое ценное

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Двое мужчин 23 и 25 лет были задержаны в Бельцах по подозрению в жестоком ограблении.

Полиции известно, что в конце ноября 2017 года подозреваемые проникли в дом к 75-летней жительнице Бричан, где, угрожая хозяйке травматическим пистолетом, связали ее и вынесли деньги, золотые украшения, мобильный телефон, наручные часы. Все украденное вместе стоит 11,8 тысячи леев.

Мужчины признали свою вину в содеянном. Ранее один из задержанный ранее был судим за изнасилование.

Теперь же обоим грозит до 10 лет тюрьмы, если полиция не установит их причастность к другим преступлениям.