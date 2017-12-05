Видеофакт – члены группировки вымогателей задержаны в Молдове

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Членов преступной группировки Patron задержала в Кишиневе молдавская полиция.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдовы, задержанным — от 33 до 47 лет, их трое, они — жители Кишинева и Басарабяски. Все они были "повязаны" первого декабря. Все они обвиняются в совершении многочисленных актов мошенничества в особо крупных размерах и шантажа.

Следствию известно, что в 2015 году подозреваемые вымогали у некоего лица 40 тысяч евро. У другого человека преступники забрали 1,5 миллиона леев.

Двое из трех задержанных помещены под предварительный арест на трое суток. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.