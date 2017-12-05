Видеофакт: в Комрате осквернили мемориал "афганцев" - многое, что было создано в сквере мемориала, приведено в негодность

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Неизвестные разбили ночью светильники и осквернили памятную плиту на созданном в Комрате мемориале воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Гагаузии Петр Мавроди.

Нет воспитания

По его словам, объект еще не сдан в эксплуатацию, так как пока продолжаются работы по его обустройству, но это место регулярно становится мишенью для атак вандалов.

"Мы стараемся сделать все, чтобы в сквере, у памятника, было красиво, светло, уютно. А тут получается, что не успели одно сделать, приходится возвращаться обратно. Это, во-первых, неуважение. Эти люди, кто творит такое, не любят свой город, не уважают труд других. Наверное, такое воспитание получают", — сказал Петр Мавроди.

Крепко-накрепко сберечь

Памятник воинам-интернационалистам был открыт в Комрате 19 лет назад. Он стал первым в череде монументов "афганцам" в Молдове. Автором его является известный гагаузский скульптор Афанасий Карачебан.

Молдавский фильм об Афганской войне представлен в Петербурге >>>

Недавно была завершена реконструкция сквера, где стоит монумент — уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, скамейки, освещение. Рабочая бригада шла ветеранам навстречу — сделала скидку на оплату своего труда. Своими силами ветераны-афганцы благоустраивают территорию — садят деревья, проводят субботники.

А в прошлом году в Комрате была возведена и открыта часовня в память о погибших в Афганистане. Ее построили в одном из городских парков вблизи мемориала героев Великой Отечественной войны. Строительство часовни велось на спонсорские пожертвования на протяжении шести месяцев.

С инициативой строительства часовни-памятника в честь павших в Aфганскую войну и ныне здравствующих ветеранов выступил Союз ветеранов войны в Афганистане Гагаузии.

При строительстве в фундамент часовни была заложена капсула памяти.

© Photo: Сергей Граур В Чимишлии открылся мемориал погибшим в Афганской войне

Заботиться о живых

В боевых действиях в Афганистане приняли участие 362 жителя Гагаузии, 12 из них погибли.

Сегодня, по словам Петра Мавроди, в Комратском районе проживает 161 ветеран Афганской войны, 32 из них — инвалиды первой, второй и третьей групп.

В Кишиневе "афганец" расправился со всеми врагами >>>

"Во всех лицеях и гимназиях, где учились наши боевые товарищи, погибшие в Афгане, установлены мемориальные доски. Лицеи и гимназии носят имена погибших наших героев", — рассказал Мавроди.

По его словам, самая большая проблема ветеранов-афганцев — это их здоровье.

"В сельской местности ребята не имеют даже денег на приобретение медицинского полиса", — сокрушается собеседник корреспондента Sputnik.