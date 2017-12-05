Видеофакт: в Комрате осквернили мемориал "афганцев"

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Неизвестные разбили ночью светильники и осквернили памятную плиту на созданном в Комрате мемориале воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Гагаузии Петр Мавроди.
Нет воспитания
По его словам, объект еще не сдан в эксплуатацию, так как пока продолжаются работы по его обустройству, но это место регулярно становится мишенью для атак вандалов.
"Мы стараемся сделать все, чтобы в сквере, у памятника, было красиво, светло, уютно. А тут получается, что не успели одно сделать, приходится возвращаться обратно. Это, во-первых, неуважение. Эти люди, кто творит такое, не любят свой город, не уважают труд других. Наверное, такое воспитание получают", — сказал Петр Мавроди.
Крепко-накрепко сберечь
Памятник воинам-интернационалистам был открыт в Комрате 19 лет назад. Он стал первым в череде монументов "афганцам" в Молдове. Автором его является известный гагаузский скульптор Афанасий Карачебан.
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Недавно была завершена реконструкция сквера, где стоит монумент — уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, скамейки, освещение. Рабочая бригада шла ветеранам навстречу — сделала скидку на оплату своего труда. Своими силами ветераны-афганцы благоустраивают территорию — садят деревья, проводят субботники.
А в прошлом году в Комрате была возведена и открыта часовня в память о погибших в Афганистане. Ее построили в одном из городских парков вблизи мемориала героев Великой Отечественной войны. Строительство часовни велось на спонсорские пожертвования на протяжении шести месяцев.
С инициативой строительства часовни-памятника в честь павших в Aфганскую войну и ныне здравствующих ветеранов выступил Союз ветеранов войны в Афганистане Гагаузии.
При строительстве в фундамент часовни была заложена капсула памяти.
Заботиться о живых
В боевых действиях в Афганистане приняли участие 362 жителя Гагаузии, 12 из них погибли.
Сегодня, по словам Петра Мавроди, в Комратском районе проживает 161 ветеран Афганской войны, 32 из них — инвалиды первой, второй и третьей групп.
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"Во всех лицеях и гимназиях, где учились наши боевые товарищи, погибшие в Афгане, установлены мемориальные доски. Лицеи и гимназии носят имена погибших наших героев", — рассказал Мавроди.
По его словам, самая большая проблема ветеранов-афганцев — это их здоровье.
"В сельской местности ребята не имеют даже денег на приобретение медицинского полиса", — сокрушается собеседник корреспондента Sputnik.