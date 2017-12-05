Заключенный в Молдове обвел вокруг пальца влюбленную в него женщину

Узнику молдавской тюрьмы удалось влюбить в себя состоятельную женщину и выманить у нее крупную сумму денег

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Житель Фалештского района, находясь в сорокской тюрьме, сумел влюбить в себя женщину и выманить у нее много денег.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как заключенные в Молдове без конвоя могут покинуть тюрьму

Как сообщили в Генеральной прокуратуре во вторник, в 2015 году, будучи заключенным, мужчина в социальных сетях познакомился с женщиной. У них началась переписка, в ходе которой заключенный пообещал жениться на так называемой возлюбленной. В итоге мошеннику удалось убедить ее передать через посредника 113 тысяч леев. После того, как осужденный получил финансовые средства, он перестал общаться с жертвой.

Более того, мужчина просто не мог жениться на потерпевшей, так как у него уже есть семья в Фалештском районе.

Когда злоумышленник уже был на свободе, ему предъявили обвинение в мошенничестве. Он в этом не сознался, однако суд приговорил 36-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Кроме того, он должен вернуть пострадавшей полученную сумму денег.