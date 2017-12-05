В Кишиневе молодые мамы с колясками едва не попали под колеса машины

В Интернете обсуждают видео инцидента, который произошел на днях в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Женщины с детскими колясками чуть не угодили под колеса автомобиля в центре Кишинева: молодые мамы переходили дорогу в неположенном месте на оживленной трассе.

Ролик, на котором запечатлен инцидент, разместили в социальной сети Facebook активисты движения "Stop Хам".

Большая часть пользователей странички осудили действия молодых женщин, которые подвергли опасности не только свои жизни, но и жизни своих детей. Лишь благодаря реакции водителя удалось избежать трагедии.

Некоторые посетители группы "Stop Хам" оправдали пешеходов, которые вынуждены рисковать своим жизнями из-за неблагоустроенных подземных переходов.

"Однозначно опасно и безответственно, не оправдываю. Но всем возмущающимся предлагаю самим попробовать спустить коляску по таким пандусам. 15-20 кг веса реально удержать очень тяжело плюс не всегда расстояние между рельсами соответствует ширине между колесами коляски. У меня на глазах почти вывалился ребенок из коляски таким образом" — написала одна из пользователей Facebook.

А что вы думаете по этому поводу?