Сразу пять педофилов из Кишинева получили тюремные сроки

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Пять жителей Кишинева получили от 11 до 17 лет тюрьмы за торговлю детьми.

© Fotolia/ Alexander Raths Мальчик из кишиневского интерната попал к педофилу

Также каждый из них обязан выплатить по 50 тысяч леев за моральных ущерб семьям этих детей.

По данным следствия, с 2003 по 2011 год один из осужденных заставлял трех детей в возрасте от 9 до 15 лет из социально неблагополучных семей оказывать сексуальные услуги себе и другим лицам. Остальные осужденные также совершали над этими детьми акты сексуального надругательства.

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В 2013 году суд посчитал, что в случае троих из числа этих лиц отсутствует состав преступления, а остальное двое получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная палата в 2015 году отклонила запрос прокуроров о пересмотре дела. Тогда сторона обвинения обратилась в Высшую судебную палату, которая в 2016 году постановила пересмотреть дело в другом судейском составе.

Так, после пяти лет с момента начала судебных разбирательств по этому вопросу АП Кишинева удовлетворила обращение прокуроров и постановила осудить всех фигурантов дела на тюремные сроки и возмещение морального ущерба.

Приговор может быть обжалован в Высшей судебной палате.