Сразу пять педофилов из Кишинева получили тюремные сроки

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Пять жителей Кишинева получили от 11 до 17 лет тюрьмы за торговлю детьми.
Также каждый из них обязан выплатить по 50 тысяч леев за моральных ущерб семьям этих детей.
По данным следствия, с 2003 по 2011 год один из осужденных заставлял трех детей в возрасте от 9 до 15 лет из социально неблагополучных семей оказывать сексуальные услуги себе и другим лицам. Остальные осужденные также совершали над этими детьми акты сексуального надругательства.
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В 2013 году суд посчитал, что в случае троих из числа этих лиц отсутствует состав преступления, а остальное двое получили наказание, не связанное с лишением свободы.
Апелляционная палата в 2015 году отклонила запрос прокуроров о пересмотре дела. Тогда сторона обвинения обратилась в Высшую судебную палату, которая в 2016 году постановила пересмотреть дело в другом судейском составе.
Так, после пяти лет с момента начала судебных разбирательств по этому вопросу АП Кишинева удовлетворила обращение прокуроров и постановила осудить всех фигурантов дела на тюремные сроки и возмещение морального ущерба.
Приговор может быть обжалован в Высшей судебной палате.