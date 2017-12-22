КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Мужчина в возрасте 29 лет погиб в пятницу утром в Кишиневе в результате ДТП, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.
Трагедия произошла на улице Тигина близ здания под номером 19, в 08:47. Мужчина находился за рулем автомобиля марки BMW и ехал с превышением скорости. Он попытался избежать столкновения с другим автомобилем, в результате чего потерял контроль над управлением и врезался в электрический столб.
Второй автомобиль также частично пострадал.
- Трагедия в Кишиневе: водитель врезался в столб и погиб
- Трагедия в Кишиневе: водитель врезался в столб и погиб
- Трагедия в Кишиневе: водитель врезался в столб и погиб
- Трагедия в Кишиневе: водитель врезался в столб и погиб