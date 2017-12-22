Трагедия в Кишиневе: водитель врезался в столб и погиб

Трагедия произошла в Кишиневе в пятницу утром - водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в столб и погиб

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Мужчина в возрасте 29 лет погиб в пятницу утром в Кишиневе в результате ДТП, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

Трагедия произошла на улице Тигина близ здания под номером 19, в 08:47. Мужчина находился за рулем автомобиля марки BMW и ехал с превышением скорости. Он попытался избежать столкновения с другим автомобилем, в результате чего потерял контроль над управлением и врезался в электрический столб.

Второй автомобиль также частично пострадал.