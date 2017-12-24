Креста на них нет: воры унесли из церкви распятия

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Предметы культа были украдены из церкви в селе Негрешты Страшенского района, сообщили в полиции.

Пропажу обнаружил священник в минувшую субботу. По его словам, воры похитили два креста и пожертвования прихожан. Стоимость похищенных распятий — около 3000 леев.

Открыто уголовное дело за кражу. Виновным грозит штраф от 6000 леев или тюремное заключение сроком до 4 лет. На данный момент полиция разыскивает лиц, причастных в совершении кражи.

В понедельник, 25 декабря, многие жители страны будут отмечать Рождество по новому стилю.