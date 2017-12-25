В центре Кишинева произошел пожар - горела квартира в жилом доме

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Квартира в жилом доме № 30 на улице Армянской в Кишиневе загорелась в понедельник.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины.

Пожар начался в 13:50. Очаг и последствия возгорания локализованы около 20 минут назад, сообщила корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Диана Цуцу.

Пожар произошел на третьем этаже. Из квартиры эвакуировали женщину, которую отвезли в больницу на "скорой".

Огонь не распространился на другие квартиры, пострадала одна комната.