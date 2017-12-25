В центре Кишинева произошел пожар

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Квартира в жилом доме № 30 на улице Армянской в Кишиневе загорелась в понедельник.
На место происшествия прибыли четыре пожарные машины.
Пожар начался в 13:50. Очаг и последствия возгорания локализованы около 20 минут назад, сообщила корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Диана Цуцу.
Пожар произошел на третьем этаже. Из квартиры эвакуировали женщину, которую отвезли в больницу на "скорой".
Огонь не распространился на другие квартиры, пострадала одна комната.