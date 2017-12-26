В Бельцах мужчину заставили копать себе могилу: суд вынес приговор

Каждый из злоумышленников должен провести за решеткой свыше десяти лет

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Пять жителей Бельц узнали приговор судебной инстанции, доказавшей их вину – они заставили другого горожанина на кладбище копать себе могилу.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Заключенный не выходя из камеры спланировал похищение бизнесмена

19 декабря 2016 года 41-летнего жителя Бельц похитили в одном из баров города. Пострадавшего засунули в багажник автомобиля и увезли на местное кладбище. Там похитители избили мужчину, а затем заставили его копать яму. В какой-то момент злоумышленники уехали, оставив свою жертву на дороге. Мужчину обнаружили сотрудники близлежащей заправочной станции. Они вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами и царапинами.

По горячим следам удалось задержать подозреваемых. В их числе 22-летний сын бывшей сожительницы пострадавшего и его приятель. Угрозами и физической силой они пытались заставить мужчину извиниться перед женщиной.

За содеянное суд приговорил пять обвиняемых к 15, 14, 13, 12 и 10 с половиной годам лишения свободы.