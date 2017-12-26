Молдова в огне: топ-5 видео самых кошмарных пожаров 2017 года

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Уходящий год оказался богат на пожары. Практически ежедневно в Молдове регистрируются по несколько возгораний. Корреспонденты Sputnik вспомнили самые громкие происшествия 2017 года.

Огонь на автосервисе

Вечером 1 февраля загорелся автосервис, расположенный на улице Криулень, 82. Пожару присвоили второй уровень сложности. Пламя тушили девять спецрасчетов. Огонь охватил не только здание автосервиса, но и перекинулся не пристройку. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, таким образом огонь не распространился на другие здания. При этом сотрудникам Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы удалось спасти автомобиль, который находился в горящем здании автосервиса. Причина пожара — несоблюдение правил противопожарной безопасности при использовании открытого огня.

Свеча горела

Две трехлетние девочки погибли утром 3 июня в селе Глинжень Фэлештского района в результате возгорания в собственном доме. Дети остались без присмотра в комнате, где горела свеча. Пока пожарные тушили огонь, девочки получили смертельную дозу угарного газа. Причина пожара — несоблюдение правил противопожарной безопасности при использовании открытого огня.

Пожар на свалке в Прункул

Поздно вечером 9 июля вспыхнул огонь на свалке в Прункул (муниципий Кишинев). Тогда по тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных, так как огонь быстро распространился на огромную площадь. На место ЧП незамедлительно прибыли 17 спецрасчетов. Сгорело три из пяти гектаров сухих веток деревьев, складированных там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. После тушения пожара сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы дежурили несколько дней подряд на месте для предотвращения повторения возгорания.

Республиканский стадион в огне

Рано утром 24 июля по тревоге весь гарнизон столичных пожарных работал над ликвидацией огня на республиканском стадионе в Кишиневе. В общей сложности пламя охватило около шести тысяч квадратных метров веток, складированных на стадионе после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. С огнем спасатели боролись в течение пяти часов. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых и поджог.

Трое детей сгорели заживо в собственном доме

В селе Дану Глодянского район ночью 14 ноября произошла чудовищная трагедия — трое детей заживо сгорели в своем доме. Звонок о пожаре поступил в ночь на 15 ноября. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Чтобы локализовать возгорание в частном жилом доме им потребовалась 21 минута. За это время успели сгореть 12 квадратных метров помещения, где обнаружили обгоревшие тела трех детей — 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и девочки, которой был всего месяц.