Фотофакт: в Кишиневе попрошайки подвергают опасности детей, "работая" буквально под колесами автомобилей

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В Кишиневе не перестают действовать преступные группировки, эксплуатирующие неимущих. Об этом свидетельствуют появляющиеся в интернете снимки и видеозаписи.

Например, недавно такие фотографии опубликовал в фейсбуке президент молодежной и спортивной федерации "Воевод" Николай Паскару.

По его словам, женщина с ребенком на руках попрошайничает на перекрестке проспекта Дачия и улицы Христо Ботева.

В связи с этим Паскару интересуется, проверяет ли полиция причастность этой женщины к так называемой "мафии нищих", зарабатывающих на неимущих попрошайках большие деньги.

Ранее "Воевод" совместно с МВД проводил рейды и другие мероприятия по пресечению деятельности "мафии нищих" в Кишиневе.