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Убийство. Архивное фото

Двойное убийство в Яловенах: что решил суд

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Происшествия
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Страх быть раскрытым побудил мужчину на убийство сообщницы – какой вердикт вынес суд

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Суд признал жителя Яловенского района в совершении двойного убийства с особой жестокостью.

Преступление
© Fotolia/ Mr Korn Flakes
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По данным следствия, в сентябре 2016 года, находясь в гостях у семейной пары, мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с хозяином. Потом вместе с его сожительницей они решили наказать того. Злоумышленник ударил мужчину поленом по голове, от чего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, оба отправились на окраину населенного пункта для поисков места, где спрятать тело.

Опасаясь, что женщина расскажет о случившемся полиции, агрессор до смерти забил ее тем же поленом.

За содеянное его приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа.

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Теги:
двойное убийство, приговор, суд, Яловены, Молдова
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