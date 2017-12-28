Двойное убийство в Яловенах: что решил суд

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Суд признал жителя Яловенского района в совершении двойного убийства с особой жестокостью.

© Fotolia/ Mr Korn Flakes Сексуальные маньяки и серийные убийцы в Молдове

По данным следствия, в сентябре 2016 года, находясь в гостях у семейной пары, мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с хозяином. Потом вместе с его сожительницей они решили наказать того. Злоумышленник ударил мужчину поленом по голове, от чего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, оба отправились на окраину населенного пункта для поисков места, где спрятать тело.

Опасаясь, что женщина расскажет о случившемся полиции, агрессор до смерти забил ее тем же поленом.

За содеянное его приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа.