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Видеофакт: сколько сегодня стоит марихуана в Кишиневе

© PIXABAY / noexcusesradio
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Сколько сегодня стоит марихуана в Кишиневе - данные полиции столицы

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Два брата 24 и 28 лет, жители Страшен, были задержаны по подозрению в сбыте марихуаны на Кишиневе и Страшенах.

Plantație de cannabis
© PIXABAY / tdfugere
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Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее они были судимы за хранение наркотиков, хулиганство и незаконное пересечение границы.

У них дома нашли импровизированную лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

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За подозреваемыми полиция следила на протяжении последнего месяца. Одного из них задержали при въезде в Кишинев во время перевозки 100 граммов марихуаны для одного из покупателей. Второй был "повязан" в Страшенах.

Во время обысков на дому было найдено 600 граммов марихуаны, семена конопли, средства для их выращивания, а также 11,5 тысячи леев, заработанные на сбыте наркотиков.

Общая стоимость проданных ими наркотиков — 50 тысяч леев. За два грамма марихуаны продавцы требовали 150 леев.

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Теги:
лаборатория, марихуана, наркотики, задержание, полиция, Страшены, Кишинев
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