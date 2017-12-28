В Молдове представитель и этой профессии не избежал коррупции

В Молдове все профессии покорны коррупции - кого задержали на этот раз

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Инспектор колл-центра Агентства публичных услуг, предоставлявший информационную помощь и занимавшийся подготовкой документов, проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Инспектор, по данным следствия, вымогал 200 евро у гражданина за обещание предоставить ему удостоверяющие личность документы в обход закона.

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Мужчина обещал повлиять на сотрудников отдела выдачи документов. Вся интрига заключается в том, что "клиент" взяточника проходил по уголовному делу и не имел права получать паспорт.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы и до 4000 условных единиц штрафа.