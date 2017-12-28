Чиновникам в Молдове за решение земельного вопроса обещали $380 тысяч

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали двух жителей Кишинева, которые подозреваются в попытке вымогательства 380 тысяч долларов у предпринимателя с целью подкупа чиновников.

Как сообщили в четверг а НАЦ, следствие полагает, что на основании ранее достигнутых договоренностей и под предлогом дальнейшего подкупа чиновников они, как посредники, обещали устроить земельную сделку в пригороде Кишинева – Кодру. Для этого они попросили у бизнесмена указанную сумму.

Они утверждали, что с их помощью смогут повлиять на решения чиновников мэрии города Кодру, министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности (прим.ред. – сейчас это министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды), а также Госпредприятия "Cadastru". Ответственные лица должны были помочь в приватизации ряда земельных участков.

Обоих задержанных поместили в следственный изолятор НАЦ. На них открыто уголовное дело. Согласно действующему законодательству, им грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч леев.