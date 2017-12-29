Разборки на Чеканах: мужчине выстрелили в голову

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Сорокалетнему мужчине выстрелили в голову в результате конфликта, возникшего с тремя неизвестными в одном из заведений, расположенных в столичном секторе Чеканы.

Как сообщили в Инспекторате полиции Кишинева, инцидент произошел вечером в четверг. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в голову.

В ходе расследования выяснилось, что у жертвы возник конфликт с тремя неизвестными ему мужчинами. В итоге один из них выстрелил в голову обидчику. После этого все трое сбежали с места происшествия.

Стрелявшего поймали уже на пограничном пункте Тудора в районе Штефан-Водэ, когда он пытался покинуть пределы страны. Это 42-летний кишиневец. Сейчас он помещен под 72-часовой арест.

В автомобиле его знакомого, который привез того на КПП, нашли оружие, из которого был произведен выстрел. В результате 36-летнего мужчину также арестовали на 72 часа по статье 323 "Укрывательство преступления" УК РМ.

Стрелявшему за попытку убийства грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.