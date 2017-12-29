Раненый в голову чемпион мира по кикбоксингу из Молдовы – в коме

Стали известны подробности происшествия, в результате которого титулованному спортсмену из Молдовы выстрелили в голову

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Чемпион мира по кикбоксингу среди любителей 2008 года Владислав Грибинча после ранения в голову, полученного в результате конфликта с неизвестными, введен в кому. Об этом в пятницу сообщили в Ассоциации Боев и Шоу Молдовы (Fighting & Entertainment Association — FEA).

Инцидент произошел вечером в четверг рядом с караоке-клубом, где проходил торжественный вечер лауреатов Федерации ориентал кикбоксинга Молдовы.

"Во время проведения частного вечера к залу, где проводилось торжество, подошли двое неизвестных и попытались пройти в клуб. В результате словесной перепалки между неизвестными и спортсменом произошла драка, в ходе которой один из гостей достал пистолет и выстрелил Владиславу Грибинче в голову, а затем скрылся", — сообщили в FEA.

© Sputnik/ Rodion Proca Разборки на Чеканах: мужчине выстрелили в голову

В организации подчеркнули, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в компании двух друзей. Эти данные подтвердили в полиции.

"Владислава Грибинчу доставили в больницу в критическом состоянии, на данный момент ветеран кикбоксинга находится в коме", — добавили в FEA.

Как сообщили ранее в Инспекторате полиции Кишинева, стрелявшего поймали уже на пограничном пункте Тудора в районе Штефан-Водэ, когда он пытался покинуть пределы страны. Это 42-летний кишиневец. Сейчас он помещен под 72-часовой арест.

В автомобиле его знакомого, доставившего того на КПП, нашли оружие, из которого был произведен выстрел. В результате 36-летнего мужчину также арестовали на 72 часа по статье 323 "Укрывательство преступления" УК РМ.

Стрелявшему за попытку убийства грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Грибинча — чемпион России и Украины по тайскому боксу среди любителей 2005 года, обладатель Кубка Европы по кикбоксингу среди любителей (ILK) 2008 года, чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (WPKA) 2008 года и бронзовый призер такого же первенства в 2009 году, обладатель Кубка СНГ среди профессионалов 2008 года.