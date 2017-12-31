Кишинев предновогодний: только чудо спасло от аварии, и все участники автодвижения остались невредимы

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Инцидент, имевший место в Кишиневе на проезжей части проспекта Ренаштерий между улицами Флорилор и Каля Орхеюлуй, едва не привел к аварии.

Видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшегося от Центральной типографии вниз, запечатлел, двигавшуюся по встречной полосе машину, водитель которой, видимо, не справился с управлением, и авто резко пересекло двойную сплошную.

К счастью, все обошлось, так как автомобиль столь же стремительно вернулся на свою полосу, никого не задев.