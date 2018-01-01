Помощь в Новый год: спасатели Молдовы совершили 18 выездов

Почти два десятка чрезвычайных происшествий зарегистрированы за сутки – кому потребовалась помощь спасателей?

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. За прошедшие 24 часа пожарные и спасатели Молдовы совершили 18 выездов для ликвидации чрезвычайных происшествий. Об этом сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по ЧС.

Еще утром 31 декабря в дежурную часть поступил звонок о том, что в Бричанах в своем доме на улице Индепенденцей оказался заблокированным 73-летний мужчина, которому требуется помощь. Спасатели открыли дверь и обнаружили хозяина лежащим на полу. Ему оказали медицинскую помощь, и теперь его жизни ничто не угрожает.

Похожие случаи произошли в Бельцах, Леова и Гагаузии.

Кроме того, трижды пожарным пришлось тушить возгорания. Все это удалось сделать в кратчайшие сроки, так что даже материального ущерба огонь не нанес.

В новогоднюю ночь в различных районах Молдовы дежурили 300 пожарных и спасателей, готовые прийти на помощь на 80 единицах спецтехники.