Страшное ДТП в первый день года в Молдове: семь пострадавших

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей, произошедшего 1 января рядом с селом Хыждиень Глодянского района. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось примерно в 12.26, когда автомобиль "Volkswagen Passat", за рулем которого находился 37-летний мужчина, врезался в "Ford". Столкновение было настолько сильным, что пассажиров первой машины пришлось извлекать из нее спасателям, так как сами они покинуть искореженное транспортное средство не могли.

Пострадавшими оказались жители Молдовы в возрасте от 21 года до 59 лет. Всех доставили в районную больницу Глодян.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.