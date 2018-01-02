Осквернен мемориал ВОВ в Леушенском районе

Установленный на холме танк Т-34 облили краской, а прилегающую территорию превратили в свалку

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Вандалы осквернили посвященный павшим в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены, сообщил в соцсетях руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"Неизвестные в очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т-34, установленном в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку", — написал Петрович.

По его словам, организации Национального координационного комитета "Победа" направят заявления в правоохранительные органы Республики Молдова с требованием найти правонарушителей.

"Также будут предприняты все возможные меры для приведения мемориального комплекса в порядок", — отметил Петрович.