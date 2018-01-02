В Молдове самоубийств в три раза больше, чем убийств

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Ежегодный отчет Национального бюро статистики Молдовы (НБС) свидетельствует о том, что в республике за 12 месяцев совершается в три раза больше самоубийств, чем убийств. Причем, показатели стабильны и практически неизменны.

Так, по информации НБС, в 2016 году в стране произошли 544 самоубийства и 174 убийства. Годом ранее цифры выглядели так – 555 самоубийств и 176 убийств. В среднем это примерно 15-16 сведений счетов с жизнью и 5 убийств на 100 тысяч населения.

Статистика показывает, что каждый восьмой решивший лишить себя жизни – кишиневец. Из общего количества в молдавской столице в 2015 году было совершено 91 самоубийство, а в 2016-м – 73. При этом в центральных районах таких случаев за год регистрируется примерно 180-190, на юге – порядка 120, а на севере – почти 140.

Что касается инцидентов, когда кто-то лишает жизни другого человека, то в Кишиневе за два года было 36 таких случаев (21 и 15 в 2015 и 2016 годах соответственно), на севере – 117 (59 и 48), в центре – 125 (59 и 66), на юге – 69 (32 и 37).