Убийца Кристины Пархоменко обвинен в изнасиловании сокамерника

Одного из осужденных по делу о громком убийстве в Страшенах несовершеннолетний сокамерник обвинил в изнасиловании

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Признанный виновным по делу об убийстве в Страшенах на этот раз стал фигурантом нового скандала. В Департаменте пенитенциарных учреждений сообщили, что несовершеннолетний сокамерник обвинил его в изнасиловании.

Инцидент произошел 30 декабря в пенитенциаре №13. Сотрудники тюрьмы расследуют, насколько эти заявления соответствуют действительности. О случившемся оповещен Адвокат по правам ребенка и прокуроры.

© Sputnik / Miroslav Rotari В кого из своих убийц была влюблена Кристина Пархоменко

Как уточнили в ведомстве, этот же заключенный в тот же день напал и на двух надзирателей. В итоге было принято решение применить к нему специальные меры.

Прокуратура Кишинева будет принимать окончательное решение по факту случившегося.

По делу о совершении в Страшенах убийства Кристины Пархоменко проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

В апреле им вынесли приговор — по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Владу, и год — его сообщнику Анатолию Гулько.

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу — жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями.