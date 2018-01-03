Коррупция в тюрьмах Молдовы - новый шокирующий случай

Сотрудник бендерской тюрьмы получил взятку за пронос на территорию пенитенциара запрещенных предметов для одного из заключенных

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Бывший сотрудник пенитенциарной системы Молдовы, работавший в тюрьме № 12 в Бендерах, предстанет в качестве подсудимого за взяточничество.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры Молдовы, в сентябре и октябре 2017 года тюремный надзиратель согласился пронести для одного из заключенных запрещенные предметы — два мобильных телефона и портативный wi-fi-роутер. Все эти предметы передали лица, пока не установленные следствием.

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А уже четвертого ноября надсмотрщик получил от заключенного 50 долларов в обмен на "передачу".

Свою вину сотрудник пенитенциара признал. Ему грозит штраф до двух тысяч условных единиц с лишением права работать на определенных должностях на срок до пяти лет. Мужчину также могут заставить возместить судебные издержки на сумму 9,6 тысячи леев.