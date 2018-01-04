Трагедия в Рышканах: две школьницы заживо сгорели

Ужасная трагедия произошла минувшей ночью: родители не услышали, как в соседней комнате сгорели их дети

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Две школьницы погибли в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в селе Нихорень Рышканского района. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Как уточнили в ведомстве, звонок поступил в 04.55. На место происшествия выехал один пожарный расчет. В итоге пламя уже успело уничтожить 15 квадратных метров комнаты, в которой нашли обугленные тела двух сестер 13 и 15 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, который на ночь остался включенным в розетку.

Как уточнили Генинспекторате по ЧС, в момент трагедии родители девочек спали в соседнем помещении и ничего не слышали. Туда огонь добраться не успел, и они не пострадали.

Точную причину пожара предстоит выяснить в ходе экспертизы.