Видеофакт: полиция Кишинева идет по следу ОПГ, торгующей наркотиками - один драгдилер уже задержан

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. В Кишиневе задержан 39-летний житель столицы по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на территории города.

ФСБ РФ Свежее видео - в Кишиневе задержаны потенциальные наркодилеры

Как сообщает пресс-служба столичного Инспектората полиции, ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Выяснилось, что субъект — член преступной группировки, распространяющей синтетические наркотики по цене 1000 леев за один грамм. Клиентуру преступники подбирают через интернет-менеджеры — Viber, Telegram и WhatsApp. У задержанного за последние полгода образовался свой круг постоянных клиентов. "Зелье" мужчина оставлял в специальных тайниках и передавал клиенту по интернету фото того места.

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Дилера задержали в момент, когда он сбывал наркотики потенциальному клиенту. При нем нашли пакетик с "синтетикой", а дома у задержанного обнаружили 30 граммов PVP, 46 таблеток Subutex, три пакетика с марихуаной общим весом 20 граммов, четыре пневматических пистолета, более 20 сим-карт, применявшихся для открытия счетов на B-Pay,Qiwi и Yandex, а также два мобильных телефона.

Общая стоимость наркотиков, извлеченных из нелегального оборота и найденных на дому у торговца, — около 70 тысяч леев.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.