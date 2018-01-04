Роды в туалете: Минздрав начал проверку

Пациентка сообщила в соцсетях о кошмаре, который ей пришлось пережить, министерство начало расследование

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты начало внутреннюю проверку после ставшего достоянием гласности случая, когда в Институте матери и ребенка пациентка в туалете была вынуждена преждевременно родить.

"Независимая проверка установит качество оказанной медпомощи, соблюдении врачебной этики и деонтологического кодекса медперсонала данного медучреждения", — сообщили в министерстве.

В состав рабочей группы вошли руководитель спецкомиссии министерства в области акушерства и гинекологии Юрий Дондюк, акушер-гинеколог, преподаватель Медуниверситета им. Тестемицану Ион Болокан, магистр биоэтики (учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии), права и управления в здравоохранении, преподаватель того же ВУЗа Родика Грамма, главная акушерка Муниципальной больницы №1 Мария Урсаки.