Акт вандализма над памятником ВОВ – в прокуратуру направлено заявление

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Председатель занимающейся сохранением памяти о Великой Отечественной войне организации "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович направил в генеральную прокуратуру Молдовы заявление в связи с актом вандализма в отношении мемориала ВОВ близ Леушен.

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"Довожу до сведения генеральной прокуратуры, что второго января 2018 года в районе села Леушены Хынчештского района, у мемориального комплекса "Виктория" я зафиксировал акт надругательства над памятниками и воинскими захоронениями. Боевая машина, стоящая на постаменте, танк Т-34, облита краской красного, желтого и синего цветов. Краской залиты и мемориальные плиты рядом. Сам постамент изрисован краской черного цвета. Близлежащая территория превращена неизвестными в мусорную свалку", — написал Петрович.

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По его словам, "эти действия оскверняют память о героях и жертвах войны, нарушают закон Республики Молдова по статье 288 Уголовного кодекса — "вандализм", по статье 221 Уголовного кодекса — "уничтожение и порча памятников", по статье 222 Уголовного кодекса — "надругательство над могилой", так как под памятником находится могила неизвестного солдата, а также — Закон о режиме воинских захоронений и военно-мемориальных объектов".

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"Как руководитель общественной организации, занимающейся сохранением военно-исторического наследия нашей страны, и как гражданин Республики Молдова прошу органы прокуратуры провести проверку по факту надругательства над монументом в селе Леушены, привлечь виновных лиц к ответственности, принять меры к недопущению подобных проявлений", — написал Петрович в своем обращении.