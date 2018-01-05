В Кишиневе мужчина потребовал, чтобы полиция отвезла его домой

Наглость не знает границ: кишиневец сел в машину патрульных и потребовал, чтобы его отвезли домой

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. На службе экипажу патрульных пришлось столкнуться с необычной ситуацией – кишиневец "перепутал" их авто со службой такси.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Водитель врезался в машину патрульных и пытался покончить с собой

Ночью 4 января группа мужчин из четырех человек на улице Мунчешсткой вела себя агрессивно. Молодые люди очень громко общались, используя нецензурную брань. В этот момент к ним подошли патрульные и попросили вести себя тише.

Один из агрессоров тогда сел на заднее сидение автомобиля патрульных и в грубой форме потребовал отвезти его домой. В итоге 30-летнего нарушителя задержали и доставили в полицейский участок столичного сектора Ботаника.

За хулиганство кишиневцу теперь грозит штраф в 300-600 леев, или 40-60 часов общественно-полезных работ.