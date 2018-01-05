"Сладкая месть": мужчина отомстил возлюбленной, "сдав" ее властям

На крайне радикальный шаг пошел мужчина из Молдовы, обидевшись на свою возлюбленную - он "сдал" ее сотрудникам Погранполиции за нелегально изготовленный в Италии румынский паспорт

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Гражданин Молдовы решил весьма оригинально отомстить свой возлюбленной, с которой находился в состоянии серьёзной ссоры.

Тридцатипятилетний мужчина выкрал у нее румынский паспорт, нелегально изготовленный в Италии, и представил сотрудникам Пограничной полиции МВД Молдовы. Инцидент произошел на молдо-румынской границе, на КПП "Скулень".

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Мститель был пассажиром рейсового автобуса Яссы-Кишинев. Он оказался уроженцем села Кырпешть Кантемирского района. Сотрудники Погранполиции получили из его рук румынский паспорт на имя 37-летней женщины из Молдовы по имени Екатерина.

По словам мужчины, его возлюбленная потратила 300 евро за выправление документа.