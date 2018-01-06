Мальчик погиб в Хынчештском районе в заброшенном доме

В селе Немцены, в заброшенном доме камень упало на голову ребенку, и он скончался от полученной травмы

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В селе Немцены Хынчештского района произошла трагедия — ребенок погиб в заброшенном доме.

Трагедия произошла в пятницу. Мальчика привезли погостить у родственников. Он пошел гулять со своими приятелями, пока его бабушка отлучилась в магазин. Дети пробрались в заброшенный дом. Там мальчику на голову упал камень, сорвавшийся с потолка.

От полученной травмы ребенок скончался до прибытия врачей.

Погибший жил с родителями в Кишиневе. Периодически на каникулы его привозили в село.

Полиция проводит расследование.