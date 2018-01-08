Мужчину раздавило машиной близ Страшен

КИШИНЕВ, 08 янв — Sputnik. Водитель, попавший на Рождество в аварию близ Страшен, погиб на месте происшествия.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе М-3 с авто модели Mercedes Sprinter, сошедшей с дороги.

Помощь пожарных потребовалась в воскресенье в селе Кетросу Новоаненского района. Загорелась летняя кухня. Мужчина 41 года получил ожоги обеих рук.

А в Кишиневе на Рождество в лифте жилого дома на проспекте Дечебала ночью застряли пятеро детей в возрасте от 13 до 16 лет. Пожарным пришлось вызволять их из неожиданной неволи на седьмом этаже.

За последние 24 часа сотрудники инспектората чрезвычайных ситуаций оказали помощь в 15 ситуациях, сопряженных с риском для жизни.