Трагически погиб музыкант и культурный деятель Константин Павлюк

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В Кишиневе трагически погиб наш земляк, известный музыкант, председатель немецкой общественной организации "Культурное общество Молдовы", хороший друг и частый собеседник агентства Sputnik Молдова — Константин Павлюк.

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Жизнь Константина Павлюка оборвалась третьего января на 75-м году жизни в результате ДТП.

Константин Павлюк — уроженец Бельц. Работал дирижером эстрадного оркестра Кишиневской филармонии. В 1975 году эмигрировал в Германию. В 2008 году был награжден в Молдове медалью Meritul Civic в знак признания особых заслуг в развитии молдо-немецких культурных связей и вклад в пропаганду духовно-нравственных ценностей.

Редакция Sputnik Молдова приносит искренние соболезнования родным и близким Константина Павлюка.