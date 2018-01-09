Представлена схема шантажа заключенного другими осужденными

Едва достигшего совершеннолетия заключенного шантажировали, также у него вымогали десятки тысяч евро

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Девять человек участвовали в преступной схеме по вымогательству у 18-летнего заключенного крупной суммы денег. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Заключенный шантажировал сокамерника и угрожал расправой его жене

Еще в ноябре 2017 года правоохранители получили информацию о том, что в пенитенциаре №13 под выдуманным предлогом у юного заключенного вымогают 30 тысяч евро. Среди злоумышленников – шесть заключенных, входящие в состав группировки "Макена". Парню угрожали расправой в случае отказа.

Чтобы получить указанную сумму его заставляли продать жилье или получить деньги, совершив преступление.

Одного из находившихся на свободе вымогателей поймали с поличным, когда находившийся под прикрытием сотрудник органов передал ему часть денег.

В ходе проведения спецоперации организовали 14 обысков, в том числе в трех пенитенциарах страны. В результате удалось собрать необходимые доказательства.

Сейчас двое злоумышленников арестованы на 30 суток. За содеянное подозреваемым грозит от 13 до 15 лет лишения свободы.