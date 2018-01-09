В одном из госведомств Молдовы проходят обыски: есть задержанные

Новые обыски в Кишиневе: в рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах и превышения служебных полномочий задержаны три человека

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Обыски проходят во вторник в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) Молдовы. Задержаны три человека, среди которых руководитель управления наследия и внутреннего менеджмента НАПБ и глава Республиканского центра ветеринарной диагностики, сообщили Sputnik в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам

"Сегодня прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с одним из подразделений МВД проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденном по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершенного организованной преступной группой, а также по факту превышения служебных полномочий и использования поддельных документов", — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2017 года глава управления внутреннего менеджмента НАПБ совместно с руководителем центра ветеринарной диагностики и ответственными лицами некой компании, а также другими лицами нарушили процедуру тендера по закупке вакцины против бешенства для плотоядных диких животных. Как подчеркивают прокуроры, в целях получения денег из бюджета Национального агентства продовольственной безопасности были подделаны документы, которые как раз и предназначались для этого тендера. Подозреваемые хотели присвоить таким образом 1,465 миллиона леев.

Согласно действующему законодательству, за мошенничество в особо крупных размерах, виновным грозит тюремный срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. За превышение служебных полномочий Уголовный кодекс Молдовы предусматривает 6-10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности 10-15 лет. А за использование поддельных официальных документов предусматривается до 5 лет заключения, штраф 550-950 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу общества в течение 180-240 часов.