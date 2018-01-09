В новый год со старыми "ляпами" в соблюдении ПДД

Вот лишь несколько свежих примеров в Кишиневе и Оргееве, демонстрирующих, как водителям поступать не нужно

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Общественное движение CтопХам в Молдове не устает следить за тем, как соблюдаются правила дорожного движения в Кишиневе и других населенных пунктах страны.

Вот лишь несколько свежих примеров того, как водителям поступать не нужно.

Кишинев, улица Сармизеджетуса — предупреждение об опасности.

Хорошо, что люк быстро вернули на место. Видимо, просто ремонт был или осмотр коммуникаций. Но знак бы поставили хотя бы!

Оргеев. Будь ты хоть обслуживанием магазинов, но правила соблюдать обязан.

В Оргееве и полиция иногда решается поднарушить.

Это, конечно, не нарушение ПДД, но довольно противоречивая ситуация.

Кишинев, улица Варлаама. Пешеходам не пройти.