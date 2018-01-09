В центре Кишинева сгорела машина

Пробки, клубы черного едкого дыма и огонь в Кишиневе: в центре столицы сгорела иномарка

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Чрезвычайное происшествие произошло вечером в центре Кишинева. В результате оказалось затруднено движение по улицам Александру чел Бун и М. Еминеску.

"На улице Александру чел Бун, 49, загорелся автомобиль модели Ford Focus. На место происшествия в течение трех минут после поступления сообщения о произошедшем прибыл экипаж спасателей. Огонь был локализован в 16.55", — заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

По словам собеседницы, в результате возгорания никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия, как отметила представитель инспектората, выясняются.

Между тем пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео этого происшествия. Некоторые из них утверждают, что речь идет о взрыве машины.