В центре Кишинева сгорела машина

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Чрезвычайное происшествие произошло вечером в центре Кишинева. В результате оказалось затруднено движение по улицам Александру чел Бун и М. Еминеску.
"На улице Александру чел Бун, 49, загорелся автомобиль модели Ford Focus. На место происшествия в течение трех минут после поступления сообщения о произошедшем прибыл экипаж спасателей. Огонь был локализован в 16.55", — заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.
По словам собеседницы, в результате возгорания никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия, как отметила представитель инспектората, выясняются.
Между тем пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео этого происшествия. Некоторые из них утверждают, что речь идет о взрыве машины.