Видеофакт: в Кишиневе ПДД – только для избранных, что доказывает появившаяся в соцсетях запись

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Водитель автомобиля продемонстрировал чудеса недальновидности, в результате чего стал фигурантом ДТП.

Автомобилист, не желая никого пропускать, повел свою машину на "вираж", который оказался неудачным.

Инцидент произошел в Кишиневе на улице Албишоара.

"Шустрила" почти успел, но зацепил "Мицубиси". Остановился, был испуган. Меня не задел, а у того зацепил заднее крыло. Я спешил. Оставил телефон свой водителю Мицубиси на всякий случай… Ну, как так ездить можно?!", — написал вослед опубликованной со своего регистратора видеозаписи очевидец произошедшего Дмитрий Костецкий.