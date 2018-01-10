Два автобуса сгорели ночью в Бачой

Смотрите на видео, как пожарные три часа боролись с огнем, чтобы потушить два загоревшихся автобуса

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Минувшая ночь выдалась неспокойной для пожарных. Им пришлось тушить сразу несколько загоревшихся автобусов.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ, звонок поступил в 01.55. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, которые обнаружили, что автобусы "Setra" и "Mercedes" полностью охвачены огнем. Локализовать его удалось спустя час, а полностью ликвидировать пожар лишь в 04.53.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Также пожарным удалось спасти три других автобуса, припаркованных рядом.

Причину случившегося предстоит выяснить специалистам.