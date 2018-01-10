Чем оказались обнаруженные в центральном парке Кишинева "снаряды"

В полиции рассказали, что на самом деле обнаружили в центральном парке молдавской столицы

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Обнаруженные в среду на Аллее классиков в центральном парке Кишинева подозрительные объекты не были снарядами. Об этом сообщили в Инспекторате полиции молдавской столицы.

Ранее в сети появились сообщения о том, что некий кишиневец обнаружил утром в парке два снаряда. В связи с этим зону изолировали, а на место происшествия прибыли полицейские и саперы. Фотографии "подозрительных объектов" также разместили в сети.

"В результате проверки констатировано, что подозрительные объекты были не снарядами, а приспособлениями, которые используются для изоляции электрического кабеля. Никаких взрывоопасных предметов на месте не обнаружили", — говорится в сообщении полиции.