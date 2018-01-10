19:17 10 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Назария

Известному историку Сергею Назарии срочно нужна помощь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
31110

Известному историку Сергею Назарии срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Известному в Молдове, России и других странах мира историку и политологу Сергею Назарии предстоит дорогостоящее лечение, связанное с серьезной болезнью.

"В мае 2015 года у меня был обнаружен рак простаты. Меня прооперировали, было назначено терапевтическое лечение. Прошел курс лучевой терапии. Но, к сожалению, всё это не дало ожидаемых результатов, а в Молдове не практикуются более эффективные методы лечения", — рассказал Назария корреспонденту Sputnik.

По его словам, одна из клиник в Израиле специализируется на лечении подобных заболеваний. Но стоимость необходимого объема медицинской помощи превышает возможности семьи Сергея Назарии. Речь идет о порядка 37 тысячах долларов.

"Только разовое обследование стоит около пяти тысяч долларов, а таких исследований следует провести минимум три — перед лечением — одно и два после каждого из минимум двух этапов терапии", — отметил Назария.

Сергей Назария — доктор хабилитат политологии, доктор истории, преподаватель Института международных отношений Молдовы, специалист по периоду Второй мировой войны, автор ряда объемных научных монографий, посвященных роли молдаван и уроженцев Молдовы в Великой Отечественной войне, Холокосту в Молдове и Одесской области, Бессарабии межвоенного периода, советско-румынским отношениям, борьбе СССР и других стран против фашизма и т.д. Назария — кавалер российского Ордена дружбы.

Спутник_Первая мировая война и крах Российской империи. Кадры из архива
РИА Новости
Почему в Молдове забыли Первую мировую войну

Почему Молдова оказалась на опасной линии противостояния между НАТО и Россией >>>

Сергей Назария — частый гость круглых столов, пресс-конференций и видеомостов, организуемых Sputnik Молдова. В беседах с корреспондентами агентства Сергей Михайлович всегда дает хоть и резкую, без купюр, но крайне объективную оценку происходящего в Молдове и за ее пределами в вопросах политики и геополитики. Анализ исторических событий, предоставляемый Назарией, всегда глубок и ориентирован на факты, а не на чью-либо идеологию. Вместе с тем, Сергей Михайлович — большой патриот своей страны, и это отражено в его жизненной позиции, отношению к прошлому, настоящему и будущему Молдовы.

Нужна ли Молдове государственная идеология >>>

Сергей Назария
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Назария: власти Молдовы не вспоминают о революции, им это невыгодно

Назария — человек, чьи знания помогают увидеть происходящее целиком и понять, куда нашей стране необходимо двигаться, с кем дружить, а кого, мягко говоря, держать на расстоянии. Это подтверждают десятки выпускников Сергея Михайловича, связавшие свою жизнь с наукой, будь то история, политология или другие сферы.

Назария: для победы на выборах социалистам нужно выполнить ряд условий >>>

Редакция Sputnik Молдова обращается ко всем людям доброй воли оказать помощь Сергею Назарии, желающему побороть болезнь. Для этого здесь размещены банковские реквизиты.

Банковские реквизиты Сергея Назарии
© Photo: Сергей Назария
Банковские реквизиты Сергея Назарии
Банковские реквизиты Сергея Назарии
© Photo: Сергей Назария
Банковские реквизиты Сергея Назарии
Банковские реквизиты Сергея Назарии
© Photo: Сергей Назария
Банковские реквизиты Сергея Назарии

По теме

Назария: для победы на выборах социалистам нужно выполнить ряд условий
Мнение: получит ли Приднестровье спецстатус в ООН
Безвиз: сколько "людей второго сорта" из Молдовы осталось в Европе
Молдова: преобразования после 7 апреля 2009 года
Как правильно учить детей молдавской истории
Теги:
рак простаты, лечение, Сергей Назария, Израиль, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шенгенская виза в паспорте
    Пускать не велено!

    Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.

  • Зимний Вильнюс, гололед
    Приграничное сотрудничество

    В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.

  • Агитаторы
    Усильте агитацию!

    Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".

  • Центр занятости населения
    Работой обеспечены

    Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.

  • Футбол. Чихура Сачхере - Альтах Австрия
    Без побед, но с деньгами

    Грузинские футбольные клубы, выступавшие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2017/2018, получат от УЕФА более 34 тысяч евро.

  • Архивное фото Сабины Пкин
    Голос Абхазии

    Певица из Абхазии Сабрина Пкин завоевала первое место во II Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2018" в Нальчике.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

  • Дмитрий Попов
    Между нами тает лед

    Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Назначение новых членов кабмина
Как в Молдове прошла церемония принятия присяги новых членов кабмина
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
В пустыне Сахара вторую зиму подряд выпадает снег
Болельщикам на заметку
Болельщикам на заметку: спортивные события 2018 года

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться