Известному историку Сергею Назарии срочно нужна помощь

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Известному в Молдове, России и других странах мира историку и политологу Сергею Назарии предстоит дорогостоящее лечение, связанное с серьезной болезнью.

"В мае 2015 года у меня был обнаружен рак простаты. Меня прооперировали, было назначено терапевтическое лечение. Прошел курс лучевой терапии. Но, к сожалению, всё это не дало ожидаемых результатов, а в Молдове не практикуются более эффективные методы лечения", — рассказал Назария корреспонденту Sputnik.

По его словам, одна из клиник в Израиле специализируется на лечении подобных заболеваний. Но стоимость необходимого объема медицинской помощи превышает возможности семьи Сергея Назарии. Речь идет о порядка 37 тысячах долларов.

"Только разовое обследование стоит около пяти тысяч долларов, а таких исследований следует провести минимум три — перед лечением — одно и два после каждого из минимум двух этапов терапии", — отметил Назария.

Сергей Назария — доктор хабилитат политологии, доктор истории, преподаватель Института международных отношений Молдовы, специалист по периоду Второй мировой войны, автор ряда объемных научных монографий, посвященных роли молдаван и уроженцев Молдовы в Великой Отечественной войне, Холокосту в Молдове и Одесской области, Бессарабии межвоенного периода, советско-румынским отношениям, борьбе СССР и других стран против фашизма и т.д. Назария — кавалер российского Ордена дружбы.

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Сергей Назария — частый гость круглых столов, пресс-конференций и видеомостов, организуемых Sputnik Молдова. В беседах с корреспондентами агентства Сергей Михайлович всегда дает хоть и резкую, без купюр, но крайне объективную оценку происходящего в Молдове и за ее пределами в вопросах политики и геополитики. Анализ исторических событий, предоставляемый Назарией, всегда глубок и ориентирован на факты, а не на чью-либо идеологию. Вместе с тем, Сергей Михайлович — большой патриот своей страны, и это отражено в его жизненной позиции, отношению к прошлому, настоящему и будущему Молдовы.

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Назария — человек, чьи знания помогают увидеть происходящее целиком и понять, куда нашей стране необходимо двигаться, с кем дружить, а кого, мягко говоря, держать на расстоянии. Это подтверждают десятки выпускников Сергея Михайловича, связавшие свою жизнь с наукой, будь то история, политология или другие сферы.

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Редакция Sputnik Молдова обращается ко всем людям доброй воли оказать помощь Сергею Назарии, желающему побороть болезнь. Для этого здесь размещены банковские реквизиты.

© Photo: Сергей Назария Банковские реквизиты Сергея Назарии

© Photo: Сергей Назария Банковские реквизиты Сергея Назарии