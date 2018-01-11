Появились новые подробности дела о смерти мальчика из Теленешт

Прокуроры отдельно расследуют два дела – на выстрелившего подростка и на его отца

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Прокуратура Теленештского района завершила расследование и передала в суд материалы дела на жителя села Вережень, чей сын в конце осени прошлого года выстрелил в семилетнего ребенка, который затем скончался.

© Sputnik/ Andrei Starostin Гибель ребенка из Теленешт: судьи Апелляционной палаты внесли ясность

Утром 19 ноября 2017 года полиция обратилась к спасателям, попросив оказать помощь в поисках семилетнего ребенка, который пропал вечером 18 ноября в селе Вережень Теленештского района. Две бригады пожарных и спасателей, а также экипаж полиции начали поиски. В итоге тело ребенка обнаружили в колодце.

По данным правоохранительных органов, в семилетнего мальчика был по неосторожности совершен выстрел подростком из охотничьего ружья, которое хранил его отец. Пуля попала в левое плечо. Позднее правоохранители сообщили, что подростка и его отца задержали на 72 часа, а прокуроры потребовали арестовать мужчину на 30 суток. Подростка отпустили в связи с тем, что он не достиг 14-летнего возраста.

В ходе расследования прокуроры выяснили, что охотничье ружье, из которого был совершен выстрел, отец подростка оставил заряженным без присмотра в комнате, где играли дети. За неосторожное хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до 3 лет тюремного заключения.

Что касается его сына, то материалы этого дела выделены в отдельное производство. Подростка обвиняют в умышленном убийстве.